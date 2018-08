O LO QUE ES LO MESMO…

Las Visiones, las Interpretaciones, las Premoniciones, las Promesas y las Fácticas Realidades para que el Nuevo Gobierno Asuma el Poder…

Cómo se la van a Sumir a Juan Pueblo

Buscadores de la NETA REVELADA en el Planeta,

Ciudadanos creyentes en la democracia y el voto,

CHUSMA UNIVERSAL en Resistencia,

Investigadores y Antropólogos sociales de la FINCA LA PENSADA.

P R E S E N T E S.

No pude evitar la sensación vomitiva ante la embestida mediática que pretende presentarnos de manera deformada en el exterior… Lo que LA MAZA sabe, nos sabe, es que además de salvajes somos narcos, pero damos la BIENVENIDA AL MÉXICO que quieren que seamos.

Teatro en Chatellet, a un costado de la Riviera del Palacio de Justicia en el corazón de Paris, la Francia de las Democracias y los Derechos del HOMME.

Escenarios Previos pal análisis de un país de la Amérique. He venido presentando diferentes visiones, interpretaciones de LO NUESTRO en mi querido MEXIQUE-RANCHO y en los países hermanos de LA CASA GRANDE que están en los procesos de ELECCIONES y cambios sociales trascendentales, como Guatemala, Argentina y Colombia, por ejemplo.

He tenido la fortuna de sostener conversaciones con personalidades especialistas y conocedoras de la SITUACION y la DINAMICA social en LA REGION, manteniendo en simultáneo contacto con activistas sociales que EN LA MOVIDA SOCIAL están rifándosela en asuntos como la LEY DE SEGURIDAD INTERIOR, contra la militarización y los controles que criminalizan y sofocan los movimientos sociales.

La RADIO ha sido un espacio que ha abierto la posibilidad de llegar a rincones insospechados y LA FUERZA EPISTOLAR se ha visto fortalecida, y hoy, voy a exponer las dudas y la visión que tengo de LO NUESTRO a raíz de toparme con la foto que presento al inicio de este articulado… BIENVENIDOS A MEXICO… NARCO MEXICO y pa estar al “tono francés” la traducción de la frase al pie del monumental cartel en el mero centro de Paris. Ver la galería de fotos en REFERENCIAS.

Pa los interesados no tienen más que acudir al ESPACIO OFICIAL de la FINCA LA PENSADA pa que de pasada vean los detalles de esta pretendida INTRO al tema que hoy me ocupa.

De los Acuerdos a las Imposibilidades, de los Pactos a las Imposiciones, Controles y Atole con el dedo en la Transición del Poder, Gobierno y Presidentes 2018-2024 en mi MEXIQUE-RANCHO. Un punto de confluencia ha sido el reconocimiento de que “el proceso de transición” es un espacio temporal largo, minimiza el poder del presidente en funciones y evita el ejercicio del poder al virtual o reconocido presidente electo en mi país. ¿? La realidad puede ser de nefasta profundidad e insospechada fuerza criminal, la pregunta será: ¿Qué manos neegras y diabólicas mecen la cuna?

Así también se ha reconocido en los diferentes personajes entrevistados y presentados que el PODER se pacta, acuerda y se negocia… un equilibrio necesario para que no se irrumpa en las violencias, también se ha reconocido en las diferentes interpretaciones: que si hay amnistía, pueda verse como garantía de impunidad; que hay “asuntos que no se tocan” que si los cambios se dan sólo en el discurso lo que pueda venir pa cambiar la realidad es “enveces” impredecible… muchos etcéteras y más-o-menos… hasta los temas de los NOMBRADOS EN LAS CARTERAS que tienen pasados bochornosos y colas largas y manos sucias metidas en turbios asuntos aún no resueltos ni en justicia ni en lo político… lateralmente LA FE Y LA ESPERANZA y las buenas razones pa “dejar gobernar al que viene”, que prevalecen la “la mayoría” de la ciudadanía, de los jóvenes que por millones vivieron su primera experiencia de ejercicio social en las votaciones.

Discursos y nombres rimbombantes a la TRANSFORMACION POR VENIR… y silencios con agujeros y suspicacias de lo que permanecerá en el STATU-QUO, pos las REALIDADES SON y se parte de ahí como el poder fáctico que nos domina… dominus deos del Sistema, o sea el criminal neoliberalismo que nos andan recetando con todas sus variantes hasta el asunto que llamo yo el WARBISNESS.

Sin considerarme un pesimista, veo con tristeza que a medida que avanza el tiempo, la dosis de atole con el dedo es cada día más intensa… pos no se puede pensar que PEÑA va a dejar el terreno suave y llano pa que AMLO gobierne con la “espiritualidad de renovación” que en su campaña de ya una década ha profesado. La mala espina que me causa “muina” son los grandes titulares de los diarios oficiales de CIRCULACION NACIONAL al momento en que AMLO recibió su CONSTANCIA DE MAYORIA y pasó de ser EL VIRTUAL al ELECTO… selecto momento de tener el estatuto más no el poder absoluto ni figurado… -figurresen ustedes que comedia! Dice mi tía Inocencia.

“El poder ejecutivo no será más el poder de los poderes ni buscará someter a los otros” “Peña y AMLO han ACORDADO presentar iniciativas de ley pa que en la siguiente sesión del CONGRUEXO se modifiquen leyes y se nombre AL FISCAL”… en el país… y pos pienso que “de la manita” se la andan llevando, uno aún sin tener acceso AL BILLETE y otro cargando con lo que le queda…

Un controvertido señor habla de MANUEL y en su libro revela NETAS que requieren, aún después de los años… INVESTIGACIONES Y JUSTICIA que han sido negadas.

La NETA DE NETAS es que no hay nuevos actores, son los mesmos de la mafia del poder… ¿Qué en mi MEXIQUE-RANCHO NO HAY CAPACES Y PUROS?

JORGE CARRILLO OLEA, Exsecretario de Gobernación, Ex director de Inteligencia, Ex investigador de la PGR, Ex gobernador de Morelos… con muchas manchas, un tigre en el retiro.

Por otro lado si la EXONERACIÓN DE ESTHER “divide” a juristas, jueces y doctos… si no es garantía de impunidad y “tablas” de acuerdos de poder… -¿qué chingados modos tiene la polaca a la mexicana? Dice mi tía Sensata. Estoy de acuerdo con el Dr. Emmerich que en los millones de millones de la escala de la economía, los robos personales no son “significativos” pienso, contrariamente, que son EL DETALLE que implica honestidad y cultura política que no debía permitir siquiera una condena benévola, menos el perdón o la impunidad. Pos eso es lo que va a formarnos como cultura y país. -No estoy de acuerdo con un BRONCO de cortarles la mano, pos les quedarían los pies, la lengua y las malas mañas Y los DESCUARTIZADOS son los resultados violentos de una violenta cultura a la que han pretendido acostumbrarnos! Que conste, dice mi tía Ingrata.

Atole con el dedo en la propuesta de AMLO… “Agregó que la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública la presentará Peña Nieto, pero tomando en cuenta su propuesta. “La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública va a ser Peña quien la va a presentar esta iniciativa, desde luego, recogiendo nuestra propuesta para crear la Secretaría de Seguridad Pública. http://www.milenio.com/politica/amlo-pena-pactan-presentar-iniciaticas-creacion-ssp” -Si esto no es ATOLE CON EL DEDO… mi abuelita es bicicleta! Dice mi tía Inocencia.

Increíble el contraste e inocente pensar que si AMLO quiere acabar con el ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL se la vayan a dejar tan suavecita, pos “esa entidad” tiene a miles de personas potencialmente peligrosas si se les encabrita su gana o si ven amenazada su esfera de confort… -LES VALE VER…Ganas sólo de investigar ahora que llueven denuncias de excesos de gastos de las escoltas de la paloma-gaviota-ave arpía que anida aún allá por el pinar de Chapultepec… dice mi tía Pelada. Imposible el “milagrito” que los que han aprobado la macana y la verdura pal ganado, se pronuncien por EL CAMBIO que ni proponen y que ni respetaron cuando de defender los valores nacionales se trató en los tres años que tienen de usufructuar los dineros públicos como sueldos, prestaciones y desviaciones del erario. Eso sin ser docto me salta y lo pienso.

Realidades para que el Nuevo Gobierno Asuma el Poder… Cómo se la van a Sumir a Juan Pueblo. Los personajes como BARTLLET tienen “experiencia en el campo” pero tienen intereses contraídos que han desarrollado su “perfil” ahora discutido, pero una NETA ES QUE VAN A SALIR trapos al sol, historias que se han ocultado y que muchos no conocieron en su momento… pos claro ENEMIGOS los tiene, y eso determinará el grado de honestidad que debe tener… ojala y me equivoque pero si canta como jilguero, se vista como conejo y chilla como ratón… ES UN ENTE DEL DEMONIO! Y así pos hay varios… Pa esto pos la HISTORIA que pueda contar Carrillo Olea, en parte la conozco y la viví y amigos hemos cruzado informaciones epistolares… que he participado a las personas con las que he tratado el asunto… no tardarán en exponer sus opiniones y darlas a conocer a la CHUSMA UNIVERSAL EN RESISTENCIA.

Ya ni hablar del asunto de LAS MATAZONES Y LA SEGURIDAD no interior sino ELEMENTAL y el enrarecido clima social de los problemas que se han arrastrado desde hace 20 años, el ayer inmediato en LA COSA SOCIAL de mi querido MEXIQUE-RANCHO… POS COMO HE DICHO los milagros no existen y el profeta de probeta o el mesías esta en un MUNDO RARO de la polaca mexicazteca, donde las cosas suceden porque pasan y los intereses tienen NEXOS con EL-MAS-ALLA que domina la escena global de fatídica manera.

Seguiré de cerca las consultas del presidente electo, conozco a algunos militantes que han puesto en tela de juicio las buenas intenciones y se han aplicado en la búsqueda de verdades y soluciones… NO HAY ESPACIO PA PERDONES NI OLVIDOS es lo que han sostenido y estoy con ellos completamente de acuerdo! Pos nos la están sumiendo a JUAN PUEBLO y la macana es un distintivo EN LA REGION, una tendencia que se generaliza y augura LA MADRIZA que nos espera si aflojamos y les creemos sin chistar.

Con esto he de terminar el retorno a las letras, pos las realidades inmediatas y la necesidad existencial me han meneado a muchas distintas situaciones, QUE LE LE PUEDE HACER SI ANDAMOS EN LA VIDA! Claro! Sin dejar la MOVIDA DE LA DEFENSA DE LA VIDA CON DIGNIDAD. Así que les dejo ir esta del viernes pa que la jueguen durante el fin de semana y les caiga el veinte con algunas ideas y reflexionadas!

En tanto pueden repetir en voz baja o de plano gritar, pa desahogarse mí…

AAAAAAAAAAAAAAAAADIOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSILVER!!

